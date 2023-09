Milan-Newcaslte, niente gol da Leao e Giroud: i motivi della sterilità

Guardando giocare Leao ieri sera tutti si sono accorti delle sue qualità tecniche, tanto che la UEFA l'ha nominato MVP di Milan-Newcaslte , ma gli osservatori più attenti e soprattutto i tifosi si sono accorti anche che poi, quando si è trattato di fare la differenza per davvero, ha fallito. Questo il Leao di inizio stagione: un po' fumoso. Si specchia troppo. Bello vederlo accarezzare il pallone e saltare tutti, ma il Milan poi ha bisogno anche di qualcuno che la butti dentro. L'emblema della partita (di Leao e del Milan) è al minuto 34: il portoghese salta due uomini, arriva in area e invece di concludere cerca la giocata di tacco. Stefano Pioli a fine partita dirà che Leao piace anche per questo motivo, ma alla fine la voglia di vincere fa la differenza. E se manca, al massimo, si pareggia.

Il momento di Leao non è dei migliori: già a inizio stagione era parso non brillantissimo, con l'eccezione della perla contro la Roma in rovesciata (più o meno). Il suo derby, che doveva essere da leader, è stato in linea con quello di tutti gli altri. Ieri non è stato da meno. Oltre all'occasione sopracitata, c'è un colpo di testa alto: aveva attaccato bene l'area, ma è mancato il solito cinismo. Per il resto, troppo spesso lento e distratto: sbaglia appoggi e scelte. Non a caso, qualche rumore di sottofondo dallo stadio c'è stato. Serve la voglia di fare gol, serve "spaccare la porta", come poi Pioli ha detto.