Milan, guarda il Napoli: l’esonero di Garcia e tanta, ma tanta, confusione

Milan non fare come il Napoli — La situazione in casa Napoli non è delle migliori. Qualche settimana fa, Aurelio De Laurentiis aveva già esonerato, seppur a parole, Rudi Garcia. Il quasi ex allenatore azzurro è sempre stato sulla graticola e dava la sensazione di non poter fare nulla per evitare il brutto epilogo. Ciò che stupisce è la confusione dettata dal suo sostituto. Tanti nomi, tanti rumors e diversi rifiuti. Si è parlato di Antonio Conte, si è passati allo svincolato Tudor e, ora, le quote sembrano avvantaggiare Walter Mazzarri.

Ma cosa c'entra il Milan in tutto questo? Risposta semplice. I rossoneri non vivono il loro miglior momento, fra infortuni e risultati, e Stefano Pioli rimane al centro delle critiche. Il tecnico parmense ha certamente le sue colpe, ma siamo sicuri che un cambio in panchina sia la scelta migliore? Immaginate di ritrovarvi a limare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, a programmare colpi di mercato futuri e dovervi divincolare fra trattative e chiacchierate per un possibile nuovo allenatore: il caos.

Come dimostrato dal Napoli, poi, convincere un tecnico a sposare un progetto per soli 6 mesi è impresa ardua. Anche Pioli è arrivato da traghettatore e solo i risultati, tra l'altro non arrivati subito, gli hanno permesso di rimanere sulla panchina rossonera. I tecnici top, tanto richiesti dai tifosi, in questo momento ci sono ma ascoltano solo offerte riguardanti progetti a medio-lungo termine. Nessuno di loro, a meno di colpi di scena, accetterebbe di inserirsi adesso in una situazione delicata quanto complicata come quella del Milan. Chiedere la testa di Pioli è lecito, ma prima di condividere altri #PioliOut riflettete e immaginate di vivere nei panni di un tifoso del Napoli in questo momento... LEGGI ANCHE: Chukwueze non gira e c'è chi dichiara: "Ve l'avevo detto io!" >>>

