Trevisani fa il veggente: “Chukwueze un flop! L’ho detto tre mesi fa …”

Intervenuto a Fontana di Trevi, programma di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e delle prestazioni dell'attaccante rossonero Samuel Chukwueze: "Partito il campionato in agosto ho fatto la griglia Inter, Juventus, Milan e Napoli e mi sono preso le pernacchie perché mettevo la Juventus troppo in alto. Poi ho detto che il Napoli con Garcia faceva 20 punti in meno che con Spalletti e che Garcia doveva essere cacciato perché giocatori come Lobotka e come Anguissa non sono giocatori da 90 punti se non con Spalletti. E poi ho detto guardate che l’algoritmo non è proprio uno scienziato, perché ha fatto delle operazioni sbagliate e non sarà mai una persona".