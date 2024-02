Oli G è stato determinante nel successo in rimonta sul campo del Frosinone, Theo ha deciso il big match di Serie A contro il Napoli, Rubes ha indirizzato la qualificazione in Europa League e Rafa ha illuminato il più recente confronto con l'Atalanta. Ma non solo, nel mese che si avvicina ad andare in archivio i quattro rossoneri hanno trascinato la squadra in diverse occasioni.