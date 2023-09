Milan, Musah potrebbe avere la propria occasione sabato

Sabato pomeriggio il Milan dovrebbe fare qualche altra turnazione dopo le fatiche di coppa e potrebbe toccare a Yunus Musah partire titolare, per la prima volta. Il centrocampista statunitense classe 2002 è subentrato molto bene ieri sera, impressionando tutti. Le sue prove, tutte partite dalla panchina, sono andate sempre in crescendo. Così, secondo la Gazzetta, dovrebbe trovare spazio dal primo minuto nella prossima partita. Dopo la sfida di ieri Musah ha parlato della delusione per il pareggio e delle proprie speranze: guadagnarsi un posto da titolare o, comunque, ritagliarsi sempre più spazio. Dovrebbe tornare titolare anche Christian Pulisic, altro statunitense classe 1998. Ieri per la prima volta è rimasto in panchina. Anche lui dopo la partita è apparso deluso, ma ha anche sottolineato come la squadra abbia subito reagito alla batosta del derby. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>