Milan, ecco gli impegni di Morata con la Nazionale spagnola

Alvaro Morata, attaccante del Milan, è attualmente in raduno con la sua nazionale, la Spagna, in vista di due importanti sfide di UEFA Nations League. Il numero 7 rossonero è pronto a scendere in campo per contribuire al successo della squadra spagnola in questo torneo.