Milan, attacco in crisi: Morata, Abraham e Jovic non decollano

Con il prossimo impegno, il Milan si aspetta una reazione immediata da parte dei suoi centravanti. Morata, Abraham e Jovic sono chiamati a ritrovare la via del gol e a mostrare maggiore incisività in attacco, soprattutto in un periodo cruciale della stagione. Il club ha bisogno di risposte concrete per rilanciarsi in campionato e proseguire la sua corsa verso obiettivi ambiziosi.