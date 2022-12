Nazionali Milan – I rossoneri ai Mondiali: i verdetti del Gruppo D

Nonostante la storica sconfitta rimediata contro la Tunisia , passa comunque come prima la Francia , che affronterà al prossimo turno la Polonia . Delusione cocente per la Danimarca , che dopo la semifinale raggiunta all'ultimo Europeo, esce ai gironi in questi Mondiali , complice la battuta d'arresto contro l' Australia . Di seguito il comunicato del Milan a riguardo.

(fonte: acmilan.com) "Il Gruppo D ha espresso ieri i suoi verdetti, promuovendo agli Ottavi di finale Francia (già qualificata dopo le prime due giornate) e, a sorpresa, Australia. Esce di scena la Danimarca di Simon Kjær , sconfitta proprio dagli oceanici per 1-0 e non in grado di bissare il passaggio del turno dell'edizione del 2018. Il nostro difensore non è stato impiegato dal commissario tecnico Kasper Hjulmand. Decisivo il gol di Leckie al 60'.

Perde anche la Francia, contro la Tunisia, in un'ultima giornata ininfluente ai fini della classifica per i transalpini, che conservano il primato nel girone e affronteranno la Polonia agli Ottavi. I nordafricani vincono grazie al gol di Khazri ma non riescono a festeggiare fino in fondo, non potendo evitare l'eliminazione. Non sono scesi in campo i due rossoneri a disposizione di Deschamps: Olivier Giroud e Theo Hernández. La Francia torna in campo domenica alle 16.00 contro la Polonia". Enzo Fernández, la rivelazione scottante che riguarda il Milan