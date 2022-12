Enzo Fernández, la rivelazione scottante che riguarda il Milan

Il Milan, la scorsa estate, ha investito molti soldi su calciatori che al momento non hanno dato quanto sperato dalla dirigenza. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare su giovani interessanti, che magari avranno bisogno di più tempo per entrare in pieno nelle dinamiche rossonere. Due nomi su tutti: Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Entrambi sono al momento delle incognite a centrocampo, dove il Milan avrebbe bisogno di giocatori pronti e in grado di garantire minuti di qualità.