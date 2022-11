Milan, De Ketelaere può sbloccarsi ai Mondiali: più libero col Belgio

Il Milan porta molti giocatori ai Mondiali, uno su tutti Charles De Ketelaere che ha la possibilità di sbloccarsi con il Belgio

Emiliano Guadagnoli

Il Milan sta viaggiando a un buon ritmo in questa stagione. I rossoneri hanno concluso un buon girone di Champions League e nonostante le due sconfitte contro il Chelsea, sono riusciti a qualificarsi con il secondo posto. Dalle urne, invece, è capitato il Tottenham che sarà l'avversario agli ottavi di finale. Per quanto riguarda il campionato, i ragazzi di Stefano Pioli sono caduti in due scivoloni che potrebbero risultare pesanti: la sconfitta col Torino e il pareggio contro la Cremonese. Due partite che hanno fatto scappare il Napoli a + 8 in classifica.

De Ketelaere può sbloccarsi con il Belgio — In questa pausa per i Mondiali in Qatar, il Milan potrà fare gruppo e recuperare gli infortunati e fare integrare maggiormente gli acquisti estivi. Purtroppo, o per fortuna per il calciatore, non potrà questo essere il caso di Charles De Ketelaere, che sarà impegnato nella Coppa del Mondo con il suo Belgio. Un'opportunità mancata, perché gli avrebbe potuto fare bene un periodo in tournée con il Milan. Il trequartista ha avuto una prima parte di stagione davvero fatta molto più di bassi che di alti. Anche solo statisticamente parlando, il ragazzo ha smistato un solo assist e segnato zero reti. Di certo non numeri esaltanti.

I Mondiali potrebbero comunque essere una grossa occasione per De Ketelaere. Il belga, infatti, giocherà in un ambiente del tutto diverso da quello di Milano e lo farà con veramente poche pressioni. In Nazionale non sarà mai il calciatore pagato 35 milioni per rinforzare sensibilmente la trequarti. Con il Belgio sarà semplicemente un giocatore della rosa. I diavoli rossi hanno tanti campioni da fare scendere in campo, che si prenderanno molta della pressione sulle spalle.

Se De Ketelaere dovesse anche solo trovare una giocata, un buon passaggio o, speriamo, un gol, potrebbe sbloccarsi e cambiare del tutto la stagione. In un contesto più sereno per lui e più conosciuto, Charles potrebbe giocare a cuore più leggero e ritrovare la giocata. Spesso con il Milan lo si è visto nascosto e quasi intimorito. Per la seconda parte di stagione, servirà un belga estremamente diverso, che si faccia vedere dai compagni, volenteroso. I rossoneri sperano che questi Mondiali possano sbloccare il talento del trequartista belga