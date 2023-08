Milan, ufficiale: Moncada è il nuovo capo dell’area sportiva del club

Sin dall'addio a Paolo Maldini e Frederic Massara, tale nomina era nell'aria. Ora, però, c'è anche l'ufficialità. L'avvocato Felice Raimondo, stimato legale e tifoso del Milan, ha riferito, sul proprio sito web ufficiale, come Geoffrey Moncada, classe 1986, sia diventato in via ufficiale il nuovo capo dell'area sportiva del club di Via Aldo Rossi.