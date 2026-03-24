Luka Modric, centrocampista del Milan, è volato in America per gli impegni contro Colombia e Brasile, ma prima... Tennis

Luka Modric , centrocampista del Milan arrivato in estate a parametro zero dal real Madrid, è stato convocato dalla Croazia per i due impegni contro la Colombia e il Brasile, in programma rispettivamente il 26 e 31 marzo ad Orlando, negli Stati Uniti.

Milan, Modric vola in America

Il centrocampista rossonero è atterrato poche ore fa in Florida e si è recato subito a Miami, luogo in cui c'è il Master 1000 di tennis. Il numero 14 del Milan, grande amante del Tennis, ha approfittato incontrando anche il connazionale Marin Cilic, sconfitto ai sedicesimi da Zverev. Ma non è tutto.