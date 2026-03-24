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Milan, Modric vola ai master 1000 di tennis: l’incontro con Cilic e Volandri

Milan, Modric vola ai master 1000 di tennis: l’incontro con Cilic e Volandri - immagine 1
Luka Modric, centrocampista del Milan, è volato in America per gli impegni contro Colombia e Brasile, ma prima... Tennis
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato in estate a parametro zero dal real Madrid, è stato convocato dalla Croazia per i due impegni contro la Colombia e il Brasile, in programma rispettivamente il 26 e 31 marzo ad Orlando, negli Stati Uniti.

Milan, Modric vola in America

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Il centrocampista rossonero è atterrato poche ore fa in Florida e si è recato subito a Miami, luogo in cui c'è il Master 1000 di tennis. Il numero 14 del Milan, grande amante del Tennis, ha approfittato incontrando anche il connazionale Marin Cilic, sconfitto ai sedicesimi da Zverev. Ma non è tutto.

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Il calciatore croato ha voluto incontrare anche Filippo Volandri, capitano dell'Italia vincitrice della Coppa Davis e grandissimo tifoso rossonero che, una volta immortalato l'incontro, ha voluto condividere il tutto con i suoi fans tramite il proprio profilo Instagram.

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Milan, Modric vola ai master 1000 di tennis: l’incontro con Cilic e Volandri- immagine 2

Mentre il croato deciderà cosa fare nel suo futuro, se rinnovare o meno con il Milan per un'ulteriore stagione, i rossoneri continuano a prepararsi per il match contro il Napoli.

 

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