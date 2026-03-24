Dalla Spagna: Modric non ha ancora deciso, il Milan aspetta una risposta

Luka Modric non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro: rinnovo con il Milan, nuova esperienza o ritiro dopo il Mondiale? Le ultime dalla Spagna
Il futuro di Luka Modric resta avvolto nell’incertezza. Non solo a Milanello, ma anche in Spagna, dove il centrocampista ha scritto pagine importanti con il Real Madrid, si continua a discutere delle sue prossime mosse. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il croato non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio destino.
Milan e Modric: rinnovo, addio o ritiro
—
Il contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, ma Modric ha a disposizione un’opzione per prolungare l’accordo. Al momento, però, il giocatore non ha comunicato le sue intenzioni al club. Sul tavolo restano diverse possibilità: continuare in rossonero per un’altra stagione, provare una nuova esperienza o chiudere la carriera dopo il Mondiale con la Croazia.