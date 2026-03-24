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Modric, decisione rinviata: dalla Spagna le ultime sul rinnovo con il Milan

Dalla Spagna: Modric non ha ancora deciso, il Milan aspetta una risposta
Luka Modric non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro: rinnovo con il Milan, nuova esperienza o ritiro dopo il Mondiale? Le ultime dalla Spagna
Redazione PM

Il futuro di Luka Modric resta avvolto nell’incertezza. Non solo a Milanello, ma anche in Spagna, dove il centrocampista ha scritto pagine importanti con il Real Madrid, si continua a discutere delle sue prossime mosse. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il croato non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio destino.

Milan e Modric: rinnovo, addio o ritiro

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Il contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, ma Modric ha a disposizione un’opzione per prolungare l’accordo. Al momento, però, il giocatore non ha comunicato le sue intenzioni al club. Sul tavolo restano diverse possibilità: continuare in rossonero per un’altra stagione, provare una nuova esperienza o chiudere la carriera dopo il Mondiale con la Croazia.

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In via Aldo Rossi filtra fiducia sulla possibilità di trattenerlo, ma senza certezze. La sensazione è che il centrocampista voglia prendersi tempo, rimandando ogni decisione al termine della stagione o addirittura dopo l’impegno mondiale. Il rossosneri restano in attesa, consapevole che la scelta finale dipenderà solo dal 'Maestro'.

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