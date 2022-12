FIGC, il ricordo per Sinisa Mihajlovic: il comunicato ufficiale

Una notizia che un appassionato di calcio non vorrebbe mai ricevere è arrivata due giorni fa e ha sconvolto la vita di tutti quelli che a lui si erano legati per i motivi più disparati. Sinisa Mihajlovic ha lottato da guerriero come ha sempre fatto, ma questa volta la malattia ha preso il sopravvento e l'ex tecnico del Milan non ce l'ha fatta.

A tal proposito la FIGC ha emesso un comunicato ufficiale attraverso il proprio sito, in cui dispone un minuto di silenzio da ossevarsi prima di tutte le gare del fine settimana, in ricordo di Sinisa Mihajlovic . Di seguito il corpo della nota.

In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia. Intanto ci sono novità importanti in casa rossonera >>>