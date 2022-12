Milan, Calabria: “Facciamo le condoglianze alla famiglia di Mihajlovic”

Su Mihajlovic: "Si fa sempre fatica a trovare le parole in questi momenti. A nome di tutto il Milan facciamo le condoglianze alla famiglia, siamo vicini a loro, sappiamo del momento difficile. Io ho sempre provato affetto per lui, è stato lui a lanciarmi in questa società e in questo mondo dei grandi, nell’ultima partita a San Siro, non l’avevo mai fatto, mi sono sentito di consegnargli una mia maglietta come pensiero per ringraziarlo. La notizia ci ha toccato nel profondo".