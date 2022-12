Pagelle amichevole Liverpool-Milan 4-1: Saelemaekers ok, ma dietro …

È terminata l'amichevole Liverpool-Milan, valida per la Dubai Super Cup, giocatasi all'Al-Maktoum Stadium di Dubai. Le pagelle dei rossoneri

È terminata da poco l'amichevole Liverpool-Milan 4-1, valida per la Dubai Super Cup, disputatasi all'Al-Maktoum Stadium di Dubai (UAE). Ecco voti e giudizi dei rossoneri nelle pagelle della nostra www.

Mirante 5 - Va a terra ancora prima che Salah insaccasse la sfera in rete, mentre sul gol di Thiago Alcantara non poteva fare nulla. Si fa sorprendere troppo facilmente sul primo palo in occasione del gol di Nunez, mentre il palo colpito da Doak gli evita il quinto gol. Qualche uscita un po' così, si vede che non giocava da diverso tempo.

Kalulu 5.5 - Gioca terzino destro, poi viene spostato al centro della difesa nel corso del secondo tempo. Si perde Nunez, anche se in realtà l'uruguaiano è in fuorigioco in occasione del gol del 4-1.

Thiaw 5 - Non una grandissima serata per il giovane centrale tedesco. Ha qualche colpa sul gol di Salah, mentre in occasione della rete di Thiago non riesce ad allontanare bene la palla che poi finisce tra i piedi dello spagnolo. Male anche su Nunez lanciato in profondità per il gol del 3-1. (Dall'85' Bakoune, s.v.)

Gabbia 5.5 - Partecipa al pasticcio difensivo in occasione del gol di Salah. (Dal 72' Simic, unica sbavatura aver lasciato calciare troppo facilmente Doak. Voto 6)

Pobega 5.5 - Non è un terzino ma fa quel che può. Soffre un po' le accelerate degli esterni del Liverpool e sbaglia qualche scelta. (Dal 72' Bozzolan, si piazza largo a sinistra ed effettua un paio di discese. Voto: 6)

Tonali 6 - Pioli gli concede 45 minuti dopo aver disputato tutta la gara contro l'Arsenal. Disputa una gara ordinaria in mezzo al campo. (Dal 45' Bennacer, entra e si impossessa delle chiavi del centrocampo. Smista qualche pallone, verticalizza e prova ad accelerare la manovra. Voto: 6)

Krunić 6 - Gioca appena 45 minuti senza strafare. (Dal 45' Vranckx, entra con vivacità. Curiosa la scelta di Pioli poi di spostarlo alto a destra. Voto 6)

Saelemaekers 7 - Il più ispirato oggi in campo. Segna un gran gol e compie giocate di alto livello. Insieme a Tonali e Bennacer, è già pronto per la ripresa del campionato. (Dal 72' Bakayoko, si piazza in mezzo al campo ma si vede poco. Voto: 5.5)

Adli 6.5 - Nelle amichevoli, il francese c'è sempre. Subito ispirato lancia Lazetic in porta, poi tanti altri ottimi guizzi.

Rebić assist 6.5 - Parte nuovamente largo a sinistra e appare più sciolto rispetto a tre giorni fa. Grande lancio per Saelemaekers dal quale poi nasce il gol del momentaneo 1-1. (Dal 55' El Hilali, entra con la voglia di incidere e va vicino ad un super gol negatogli dalla traversa. Voto: 6)

Lazetić 6 - Pronti, via e ha una ghiotta occasione da gol. Durante la gara si muove bene, gioca sereno ed era tutt'altro scontato che giocasse così contro un avversario del genere.