Il Milan riparte dall'entusiasmo di Gerry Cardinale e dalla notte magica di Omari Hutchinson per rimettere in carreggiata la sua Europa League, mentre sul mercato prende quota il suggestivo retroscena legato a Virgil van Dijk. La pazza rimonta per 4-2 sul campo dell'Olympiacos non regala soltanto tre punti vitali per la classifica, ma apre nuovi scenari in casa rossonera: dalla corsa verso i playoff fino alle scelte sui singoli. PianetaMilan analizza per voi i temi chiave della mattinata rossonera.

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Olympiacos-Milan, i conti per i playoff e il calendario

Dopo l'esordio travolgente contro il, il cammino europeo del Diavolo si era complicato pericolosamente con tre sconfitte consecutive contro. Il colpo esterno ad Atene rilancia invece ilal ventesimo posto a quota, rimettendo la qualificazione saldamente nelle mani di Rúben Amorim.

Guardando alle proiezioni delle passate edizioni con questo format, la soglia sicurezza per accedere ai playoff si attesta intorno ai 9-10 punti: al Milan mancano dunque tra i 3 e i 4 punti nelle ultime tre giornate. Molto più complessa la rincorsa alla top 8 (che garantisce l'accesso diretto agli ottavi): servirà un percorso netto per chiudere a 15 punti e sperare nella differenza reti. Il calendario, però, offre un assist importante, a patto di non ripetere i cali di tensione visti contro gli ungheresi:

Milan-Sunderland il 10 dicembre ;

il ; Levski Sofia-Milan il 21 gennaio ;

il ; Milan-Ararat-Armenia il 28 gennaio.

La soddisfazione di Gerry Cardinale

"È stata un’altra tappa importante per il progetto, non soltanto per la vittoria in sé, ma per il modo in cui la squadra ha saputo compattarsi e rimontare, soprattutto in trasferta. Sono orgoglioso della squadra e dello staff tecnico: molti ragazzi erano esausti alla fine della partita, a dimostrazione di come abbiano dato tutto in campo. Apprezzo molto questo atteggiamento, che ci offre basi più solide sulle quali continuare a costruire".

Il successo in rimonta in un ambiente caldo come il Karaiskakis ha convinto anche la proprietà. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb,ha voluto sottolineare soprattutto la tenuta mentale del gruppo dopo un primo tempo complicato:

Insomma, l'ennesimo attestato di stima che consolida la posizione di Amorim e certifica la volontà del club di onorare fino in fondo la competizione, anche se il richiamo ad una squadra stanca e stremata fa suonare il solito campanello d'allarme: la rosa è troppo corta per arrivare in fondo a tutto e servirà una mano dal mercato.

Hutchinson, una partita che cambia il suo futuro?

Gol : 1;

: 1; Assist : 2;

: 2; Tiri totali : 1;

: 1; Grandi occasioni create : 1;

: 1; Passaggi chiave : 3;

: 3; Passaggi precisi : 34/36 (94%);

: 34/36 (94%); Tocchi : 58;

: 58; Dribbling riusciti : 3/5;

: 3/5; Duelli a terra vinti : 4/9;

: 4/9; Palloni recuperati: 3.

ha cambiato la partita contro l': il suo gol ha risvegliato un Milan che sembrava già morto. Ecco le statistiche dicontro l'dal sito Sofascore:

Quel gol di Hutchinson ha un'importanza enorme e spinge il Milan a riflessioni future: l'esterno destro è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest, anche se si parla di circa 50 milioni di euro per averlo a titolo definitivo. L'inglese può essere un'alternativa importantissima per Amorim, specialmente quando serve la scintilla: il Diavolo potrebbe lavorare per una soluzione nuova con la squadra inglese, magari a cifre più basse.

Mercato, il retroscena di Cannavaro su Virgil van Dijk

"L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia. Lo affascina molto. Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito grande fisico e super velocità".

Mentre l'attacco ritrova brillantezza, la difesa continua a mostrare qualche crepa strutturale nei primi tempi, nonostante il recente recupero di Fikayo Tomori. Proprio sul fronte arretrato prende quota il nome di, alimentato dalle dichiarazioni rilasciate daa La Gazzetta dello Sport:

Non si tratta però di una semplice suggestione: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'interesse del Milan per Virgil van Dijk è reale e concreto. Un'operazione complessa che difficilmente potrà sbloccarsi già nella finestra di gennaio, ma che rappresenta una pista caldissima in vista dell'estate, quando il centrale olandese — in scadenza di contratto con il Liverpool — potrà liberarsi a parametro zero. Restano da valutare le cifre dell'ingaggio e la tenuta atletica nel sistema aggressivo di Amorim, ma l'inserimento di un leader carismatico del suo calibro risolverebbe alla radice quei black-out difensivi che ancora frenano il salto di qualità del Diavolo.