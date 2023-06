Milan, la rottura con Maldini ha fatto saltare un incontro per Loftus-Cheek

La rottura tra il Milan e Paolo Maldini ha fatto anche saltare un incontro per il centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek

La rottura tra il Milan, più precisamente Gerry Cardinale, e Paolo Maldini, non ha avuto solo conseguenze in dirigenza, e cioè l'esonero dell'ex terzino rossonero e di Frederic Massara con conseguente promozione per Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Ma ha avuto importanti ripercussioni anche sul mercato.