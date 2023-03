Milan, Maignan tra i migliori al mondo. E quella media sui rigori…

Senza ombra di dubbio l'estremo difensore de Les Bleus è uno dei più forti a livello non solo italiano, ma anche e soprattutto su scala internazionale. E a tal proposito si è speso anche un certo Kylian Mbappé in seguito al successo contro l' Olanda . Proprio partendo dal rigore parato, però, nasce una considerazione.

Detto che della classe di Mike Maignan non di discute, è interessante dare una rapida occhiata al numero di penalty parati in carriera. Secondo quanto riportato da transfermarkt.it, il portiere del Milan ha neutralizzato 13 rigori, mentre nulla ha potuto in altre 31 occasioni. Si tratta ovviamente di una media tutt'altro che disprezzabile, ma se il francese dovesse migliorare anche sotto questo aspetto, potrebbe mettere nel proprio repertorio quel quid in più, che lo farebbe diventare magari il migliore in assoluto. Milan, Boniface sulle tracce di Osimhen: ecco il nuovo obiettivo del Diavolo