Milan, da Maignan a Krunic: ora la dirigenza lavora ai rinnovi | News

Poi sarà la volta di Mike Maignan, che guadagna 2,8 milioni di euro a stagione ma potrebbe chiedere che il suo contratto venga rivisto, e di Olivier Giroud, sempre che voglia continuare per un altro anno. Possibile che si lavori anche ai prolungamenti di Davide Calabria e Malick Thiaw, nonostante il loro rapporto non si concluda nel 2024. Difficile, invece, che rimangano in rossonero Mattia Caldara ed Antonio Mirante.