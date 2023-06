Direttamente dal ritiro della Nazionale francese , Jules Koundé , difensore del Barcellona , è intervenuto ai microfoni in conferenza stampa spendendo parole d'elogio nei confronti del suo compagno transalpino e portiere del Milan , Mike Maignan .

"La sua stagione da quando è tornato dall’infortunio è stata eccellente. Mi impressiona? No, perché gioca a questo livello da un po’. Ho la possibilità di conoscerlo un po’ più da vicino: lavora molto ed è molto meticoloso, la sua performance non mi sorprende affatto. Sono molto felice che giochi in questo modo".