Milan, Maignan e i tempi di recupero dopo l’infortunio

Oggi il primo pensiero di molti tifosi del Milan è stato rivolto a Mike Maignan a al suo flessore. Il portiere francese classe 1995, infatti, ieri è uscito anzitempo dal campo per aver sentito un piccolo fastidio. A quanto pare, però, si è fermato in tempo: si tratta infatti di risentimento muscolare alla coscia sinistra. Oggi ha svolto tutti gli esami e, per fortuna, sono state escluse lesioni. A questo punto l'evoluzione clinica, fanno sapere dal Milan, verrà monitorata quotidianamente.

Già ieri sera Stefano Pioli aveva un po' rassicurato i tifosi, sottolineando come il portiere gli avesse detto fosse qualcosa di lieve entità. Comunque, a differenza degli scorsi anni, il Milan oggi ha un secondo portiere di grande affidabilità, che anche ieri sera ha salvato il risultato ed evitato una beffa con una grande parata all'ultimo. Ma quali sono i tempi di recupero per Maignan a questo punto? Secondo pazzidifanta servirà riposo e si valuterà volta per volta. Probabile che almeno un paio di settimane stia fuori. Ciò significa che salterà certamente Verona e Cagliari, col rischio che non ci sia neanche con la Lazio. Ormai l'infortunio di Maignan a settembre, purtroppo, sta diventando un grande classico. Il portiere è sfortunatissimo, ma nella sfortuna, almeno, stavolta non dovrebbe essere niente di grave.