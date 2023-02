Milan, ottime notizie: Maignan e Bennacer rientrano contro l’Atalanta

Potrebbero finalmente arrivare buone notizie dall'infermeria del Milan. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Mike Maignan e Ismael Bennacer sarebbero prossimi al rientro. In particolare dovrebbero tornare a disposizione già per la prossima partita del Milan, il big match di domenica sera contro l’Atalanta. Nulla da fare per Calabria invece, che dovrebbe stare fuori per altri 10/15 giorni. Entrambi, anche se non dovessero partire da titolari, potrebbero essere due innesti e ritorni fondamentali per la parte più importante della stagione dei rossoneri. Monza-Milan, Pioli e la difesa a tre: con Thiaw titolare si vince