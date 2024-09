Milan Top News: le ultime su Milan-Liverpool e il ritorno di Ibrahimovic

Oggi, lunedì 16 settembre 2024, i quotidiani in edicola – sia sportivi che generali – dedicano ampio spazio al Milan. Con il ritorno del campionato di Serie A dopo la pausa per le Nazionali e l'avvicinarsi della Champions League, le notizie in casa rossonera non mancano. Dopo aver ottenuto finalmente la prima vittoria in campionato contro il Venezia, la squadra di Paulo Fonseca si prepara ad affrontare il Liverpool a San Siro per il debutto in Champions. Vediamo insieme quindi le principali notizie pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.