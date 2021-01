Milan, l’intervento del Codacons: “No a Ibrahimovic a Sanremo” | News

Milan, interviene il Codacons: “No a Ibrahimovic a Sanremo”

L’Inter ha vinto il derby di Coppa Italia, volando così alle semifinali della competizione, ma tutto il mondo parla dello scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku (QUI le offese).

A intervenire nella giornata di oggi anche il Codacons, che ha inviato una formale diffida alla Rai, così come ha annunciato il presidente Carlo Rienzi. Il motivo? La partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, che si terrà dal 2 al 6 marzo prossimo. Ecco la lettera

"Dopo gli insulti razzisti da parte di Ibrahimovic nel corso del diverbio con Lukaku appare impensabile far intervenire il calciatore come ospite d'onore al Festival. La Rai rischierebbe infatti di far passare l'errato messaggio che l'azienda avalla il razzismo, dando un posto d'onore ad un calciatore che si è reso protagonista di un episodio odioso. Al contrario Sanremo, così come lo sport e gli spettacoli in generale, dovrebbe essere tempio dell'uguaglianza e del rispetto di ogni individuo e di ogni diversità. Per tale motivo inviamo oggi una formale diffida alla Rai, dove si chiede, nel caso in cui il Festival dovesse svolgersi regolarmente, di non consentire la partecipazione di Ibrahimovic alla kermesse".