Un po’ di Milan a LeBron James? Non è proprio così | PM News

Ma è vero che un po' di Milan appartiene a LeBron James, così come suggerivano 'rumors' dei giorni scorsi dal Messico? Questa è la verità

Daniele Triolo

Mercoledì 1° giugno il fondo Elliott, proprietario del Milan dal luglio 2018, ha ceduto le quote di maggioranza del club rossonero ad un altro fondo statunitense, RedBird Capital Partners, il cui managing partner è Gerry Cardinale.

RedBird, come noto, è attivo da anni nel campo dello sport. Possiede l'85% del Tolosa, club appena salito nella Ligue 1 francese e vanta una partecipazione pari all'11% in Fenway Group Sports. Si tratta del gruppo proprietario del Liverpool, una delle società più potenti in Premier League e in Europa.

Il giorno seguente, in Messico, precisamente i colleghi di 'TVC Deportes', avevano fornito la notizia secondo la quale, tra i soci investitori del fondo RedBird (il quale, ovviamente, operando come fondo gestisce capitali per conto terzi), ci fosse anche un certo LeBron James (LEGGI QUI LA NOSTRA NEWS).

"LeBron James fa già parte del gruppo degli investitori che hanno comprato il Milan", il tweet della tv sportiva del Centro-America. Ma è vero tutto questo? Davvero una piccola parte del Diavolo appartiene ad uno dei giocatori di basket più forti di sempre nella storia della NBA?

Le cose, secondo quanto abbiamo scoperto, non stanno propriamente così. Non è LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, a possedere un po' di Milan. Casomai il contrario. È RedBird Capital Partners, dallo scorso ottobre 2021, ad essere socio di minoranza, così come lo stesso Fenway Sports Group, ma anche altre aziende come Nike ed Epic Games, di una società il cui azionista di maggioranza è proprio l'ex Cleveland Cavaliers e Miami Heat.

Si tratta, nello specifico, della società SpringHill, società che unisce tre precedenti realtà imprenditoriali. Ovvero, la Robot Company (agenzia di marketing di LBJ), la Uninterrupted (società di atleti) e SpringHill Entertainment (media e produzione di documentari). Corrisponde al vero, invece, che LeBron James possiede una quota di minoranza del Liverpool dal 2011, quando strinse una partnership con Fenway Sports Group.