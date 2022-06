RedBird, la sorpresa: un po’ di Milan appartiene a LeBron James! Le ultime

L'indiscrezione arriva dalla Spagna: LeBron James, noto cestista NBA, sarebbe socio del fondo RedBird Capital che ha acquistato il Milan

Nella giornata di mercoledì il Milan ha inaugurato una nuova svolta epocale per quanto riguarda la sua proprietà. Il fondo Elliott , che aveva rilevato il club dopo le inadempienze di Yonghong Li, ha venduto le quote di maggioranza a RedBird Capital , che vede a capo Gerry Cardinale . Giunto a Milano per il famoso signing e pre presentarsi ai suoi nuovi tifosi, il nuovo patron rossonero è stato chiarissimo sul futuro del Milan: lui vuole vincere, si sente un vincente e odia perdere . Una mentalità che gli ha trasferito uno dei suoi soci?

Sì perché l'indiscrezione che arriva dalla Spagna è tanto curiosa quanto interessante. Stando a quanto riferisce 'TVC Deportes' LeBron James sarebbe socio proprio di RedBird. Il che vuol dire che un po' di Milan appartiene proprio ad uno dei cestisti più famosi del pianeta. La tv spagnola, attraverso il proprio profilo Twitter scrive: 'Lebron James fa parte del gruppo di investitori che ha comprato il Milan'. James non è nuovo a questo tipo di investimenti, infatti possiede anche alcune quote del Liverpool, club in cui RedBird Capital possiede una percentuale. Milan, dal Napoli un calciatore duttile per la trequarti? Le ultime news di mercato