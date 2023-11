Milan, da Leao a Thiaw: ecco le condizioni degli infortunati | PM News

Ismael Bennacer , invece, Lavora con la squadra, è recuperato. L’allenatore deciderà domani se portarlo in panchina.

Rafael Leao ad inizio settimana farà una risonanza magnetica per capire se la lesione è guarita. Con il semaforo verde si imposterà un lavoro di riatletizzazione per poi aggregarlo alla squadra.

Noah Okafor continua il suo programma di recupero. La prossima settimana potrebbe iniziare a correre sul campo. Si lavora in ottica Milan-Monza.

