Milan, Leao festeggia il rinnovo: creata la canzone ‘Lifestyle’ | News

Ma c'è stato un altro modo in cui Rafael Leao ha voluto festeggiare il prolungamento contrattuale con il Milan. Sul profilo 'Instagram' del Diavolo, infatti, è stato pubblicato un post relativo al lancio della nuova canzone di Way 45, nome d'arte del portoghese. Il nuovo brano, creato proprio in occasione del rinnovo, si intitola 'Lifestyle'.