Milan, per Leao nessun rallentamento: la situazione | PM NEWS

Negli ultimi giorni sono circolate parecchie voci su una frenata tra Milan e Leao per il rinnovo. Ecco le ultime novità. Secondo quanto riferito da fonti della nostra redazione, non c'è nessun rallentamento per Rafael Leao, non c’era neanche nessun appuntamento in agenda. Il portoghese ha dato la sua volontà di restare al Milan. I rossoneri hanno avanzato un'offerta al calciatore e al suo entourage, che è stata accolta con segnali positivi. Al momento c'è una fase d'attesa con Leao che deve risolvere i problemi legati alla doppia procura e la multa. I segnali sono positivi e la risposta potrebbe arrivare a breve.