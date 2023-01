Calciomercato Milan – Rinnovo Leao in salita: ecco i nodi da sciogliere

Uno di questi è rappresentato dalla clausola rescissoria . Il Milan vorrebbe mantenere i 150 milioni p resenti nel contratto ancora in essere, ma il procuratore spinge al ribasso. La spina che punge però non è solo questa, bensì il maxi risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona – quasi 20 milioni – e di cui il Milan non intende occuparsi. L'idea del club di via Aldo Rossi è proprio quello di dare un maxi stipendio al giocatore in modo tale da poter affrontare questo risarcimento. Inoltre sembrava tutto pronto per un incontro a Casa Milan con il suo agente ufficiale, ovvero l’avvocato francese Tom Dimvula.

La realtà, invece, dice che questo incontro potrebbe slittare per l'ennesima volta. Il tutto rimane invariato quindi, è bene sottolinearlo, al momento non ci sono né passi in avanti né rotture. I nodi rimangono sempre gli stessi, ma il tempo passa. E Maldini, come ha ribadito in passato, avrebbe voluto trovare un accordo prima del Mondiale, poi entro la fine di questo mese. Inoltre i risultati sportivi del Milan di gennaio non hanno dato una grande mano, con il giocatore che potrebbe non essere più convinto di far parte del progetto come lo era fino a qualche giorno fa. Il Milan, però, rimane fermo sulla sua posizione e non intende offrire un centesimo di più anche perché per arrivare alla completa maturità del giocatore occorre ancora un po' di tempo.