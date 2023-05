Milan, è Rafael Leao l’MVP del mese di Aprile! | News

Tra Serie A e Champions League, Rafa ha collezionato 4 reti e servito 2 assist , partendo proprio dalle due realizzazioni da fuoriclasse al Maradona di Napoli che hanno inaugurato l'aprile rossonero e che gli sono valse la palma di migliore in campo . In chiusura, altra doppietta e altro premio individuale: due i gol messi a referto nel 2-0 al Lecce e altro riconoscimento da man-of-the-match, prima dell'assist a Saelemaekers a recupero inoltrato sul campo della Roma.

I numeri non esprimono tutto, però, perché le sue accelerazioni e la sua fantasia sono state l'arma in più del Milan nel doppio confronto più importante di questo mese: quello contro gli azzurri di Spalletti in Champions League: passaggio per ispirare il vantaggio di Bennacer all'andata, rigore guadagnato e assist da sogno per Giroud al ritorno. Quando aumenta il peso specifico delle gare Rafa non si nasconde.