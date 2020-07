Milan, Leao: “Ecco qual è il mio ruolo preferito”

MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva a Sky Sport, l’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato anche del suo ruolo preferito in campo. “L’attaccante esterno perché c’è più spazio per me, per correre uno contro uno e per fare assist o rientrare e calciare in porta”, ha rivelato il portoghese. Per il classe 1999 – due reti nelle ultime 3 gare tutte partendo dalla panchina – si potrebbe profilare una maglia da titolare contro la Lazio, facendo riposare magari Rebic oppure al posto dell’infortunato Castillejo.

