Ex Milan, Dugarry: “Messi? Ragazzino basso e mezzo autistico”

MILAN NEWS – Christophe Dugarry ha scosso il mondo del calcio. L’ex attaccante del Milan ai microfoni di RMC si è lasciato andare a frasi terrificanti su Lionel Messi, commentando la difficile convivenza tra la Pulce e il francese Antoine Griezmann: “Antoine dovrebbe avere paura di un ragazzino basso e mezzo autistico? Può mangiarselo”.

Il francese, che in Italia ricordiamo anche per la sfortunata parentesi al Milan nella stagione 1996/97, ha poi provato a limitare i danni scusandosi sui propri profili social: “Sono sinceramente dispiaciuto per le mie dichiarazioni su Lionel Messi. Non volevo offendere le persone con disturbi autistici, non era mia intenzione. Mi scuso con le persone che ho offeso e lo farò di nuovo in diretta”. Davvero una brutta caduta di stile.

