Milan, c’è Leao tra i convocati del Portogallo per la Nations League

Roberto Martínez ha annunciato i convocati del Portogallo per la sosta delle Nazionali di questo mese. La squadra lusitana si preparerà a sfidare la Scozia e la Polonia in una doppia sfida valida per la Nations League. Gli incontri si terranno il 12 ottobre a Varsavia e il 15 ottobre a Glasgow. Tuttavia, per queste importanti partite, il commissario tecnico spagnolo punterà nuovamente su Rafael Leao, confermato nella lista ufficiale della selezione portoghese, pubblicata sui social della federazione.