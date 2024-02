Infortunio Leao, come sta la stella del Milan? Ecco le condizioni e un retroscena

Come sta Rafael Leao? Ecco il retroscena prima di Monza-Milan e le sue condizioni in vista del match contro il Rennes

Nella serata di ieri Rafael Leao è partito dalla panchina in occasione di Monza-Milan e anche quando è entrato in campo non ha dato il suo contributo come magari ci si sarebbe aspettato. Al termine della sfida il tecnico Stefano Pioli, ai microfoni di 'DAZN', ha spiegato che il lusitano ha accusato un piccolo problema al polpaccio e non era il caso di farlo giocare dal primo minuto.