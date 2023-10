Milan-Lille, l’accordo per Leao e lo Sporting: parla il bilancio

Milan, Leao e il bilancio

Il documento del bilancio del Milan completo da noi in possesso recita in merito le seguenti parole: "Si segnala altresì che nel corso del mese di maggio 2023 la Società e Losc Lille hanno raggiunto un accordo per la rinegoziazione dei termini della Sell on Fee a favore del Lille relativa alla futura possibile cessione del calciatore Rafael Leao. L'accordo è da considerarsi modificativo ed integrativo di quello stipulato nell'estate del 2019 tra i due club in relazione all'acquisto del tesserato Leao". Facendo ciò, il Lille ha potuto pagare la multa allo Sporting Lisbona, liberando lo stipendio di Leao, che ha potuto poi rinnovare con il Milan.