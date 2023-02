Milan, Le Iene presenti alla partenza del pullman | PM NEWS

Il Milan si sta preparando alla prossima uscita in Serie A, dopo aver trovato il successo in Champions League. Il prossimo avversario è l'ostico Monza, che è in lenta risalita in classifica e potrebbe dare filo da torcere agli uomini di Stefano Pioli. C'è però un retroscena che riguarda la partenza della squadra. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, alla partenza del pullman erano presenti Le Iene, probabilmente per intercettare Zlatan Ibrahimovic. La puntata inerente a questo andrà in onda martedì 21 febbraio. Milan, novità tra i titolari contro il Monza >>>