Messaggio sui social dell'AIMC (Associazione Italiana Milan Club) per Milan-Lazio di stasera: attesa una forte contestazione dei tifosi

Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Lazio , partita della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come annunciato, la Curva Sud - cuore del tifo organizzato rossonero - entrerà con 15' di ritardo per protesta . Nella nota diffusa ieri sui social, la Curva Sud auspicava un'azione simile da parte anche degli altri tifosi che saranno presenti stasera allo stadio.

Non è ben chiaro, ancora, con che modalità contesterà, ma quel che è certo è che anche l'AIMC (Associazione Italiana Milan Club), per Milan-Lazio, si unirà alla protesta della Sud. In mattinata, infatti, l'AIMC ha pubblicato un messaggio sul proprio account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.