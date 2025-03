Non sarà una serata semplice per il Milan di Sérgio Conceição, stasera a 'San Siro' contro la Lazio. Un po' per il momento della squadra e per la qualità dei biancocelesti di Marco Baroni e un po' perché il Diavolo sarà accolto da uno stadio in forte contestazione. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.