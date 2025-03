Calciomercato Milan, via Theo? Offerta pronta per un altro ‘treno’

Questa sera il Milan di Sérgio Conceição scenderà in campo a 'San Siro' contro la Lazio: obiettivo rimonta per un posto in Champions League, con il calciomercato estivo, però, che fa capolino sullo sfondo. Già, perché sui quotidiani sportivi in edicola in questi giorni non si parla d'altro. Ovvero del futuro cambio di allenatore e dell'epurazione prevista in casa rossonera qualora l'impresa di Mike Maignan e compagni in classifica non riuscisse. Ma chi potrebbe andare via da questo Milan, nel concreto? PROSSIMA SCHEDA