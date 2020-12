Milan, l’appello di Ordine: “Elliott, riprendi Boban in società” | News

Ultime Notizie Milan News: Boban, l’appello di Franco Ordine

MILAN NEWS – La notizia di ieri è che Boban ha vinto il primo round della causa intentata nei confronti del Milan. La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la richiesta di risarcimento del croato, che aveva chiesto 8 milioni di euro per il licenziamento avvenuto il 6 marzo scorso. Boban ne prenderà 5,375, anche se il Milan farà ricorso.

Il giornalista Franco Ordine, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, ha commentato così la vicenda Boban: "E' vero, Boban ha un carattere spigoloso, quando è convinto delle sue idee non riesce a mediare, a usare la diplomazia. Ma può tornare utile alla snella e funzionale linea di comando milanista uscita con il primato in classifica dal 2020, dopo anni di tormenti e di delusioni. Ripensare a un suo recupero non sarebbe un cedimento né una marcia indietro ma solo un rafforzamento del team dirigenziale. Ci pensino Elliott e soci".