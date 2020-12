Milan condannato a risarcire Boban: ecco quanto percepirà il croato | News

A.C. Milan vs Boban, primo round al croato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come evidenziato da ‘Calcio & Finanza‘, il Milan è stato condannato a risarcire Zvonimir Boban.

Come si ricorderà, infatti, lo scorso 7 marzo 2020 Boban fu licenziato, per giusta causa e con effetto immediato, dal ruolo di Chief Football Officer del club rossonero. La causa? Dissidi interni con la proprietà del Milan, il fondo Elliott Management Corporation, e con l’amministratore delegato della società, Ivan Gazidis.

Il Tribunale del Lavoro di Milano, però, oggi ha dato ragione all'ex dirigente croato, calciatore nella fila del Diavolo per nove stagioni, dal 1992 al 2001, condannando A.C. Milan a versare circa 5,4 milioni di euro a 'Zorro'. La società rossonera ricorrerà in appello.