Sponsor, nuova trovata del Milan: la ‘Crazy pizza experience’ | NEWS

(fonte:acmilan.com) - Una nuova Premium Experience nella gamma dei prodotti Club 1899 A partire da Milan-Fiorentina, in programma sabato 25 novembre alle 20.45, i tifosi rossoneri potranno usufruire di un nuovo prodotto appartenente alla famiglia Club 1899: la “Crazy Pizza Experience”. Grazie a “Crazy Pizza Experience” sarà possibile godersi lo spettacolo delle partite casalinghe del Milan dalle sedute della Tribuna Onore Rossa, posti che garantiscono eleganza e comodità e che consentono di usufruire del servizio placée post-partita presso il ristorante Crazy Pizza, in Via Varese 1 a Milano.