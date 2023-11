Milan, Pioli a rischio? Si gioca tutto contro Fiorentina e Borussia

Milan, panchina a rischio per Pioli?

L'edizione odierna de 'Il Giornale' lancia la bomba sulla panchia del Milan: se dovesse andargli male con la Fiorentina domani sera e soprattutto il successivo impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund, decisivo per la qualificazione agli ottavi, Stefano Pioli potrebbe essere seriamente a rischio. Per il tecnico rossonero, quindi, potrebbe essere decisiva questa settimana. Ricordiamo che il modus operandi della società rossonera non mette a rischio l'allenatore per pochi risultati negativi. La panchina di Pioli al momento resta salda. Dopodiché verrà valutato, come ogni componente della squadra, in base ai risultati ottenuti.