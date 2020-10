Milan, la sofferenza di Ibrahimovic: è ancora positivo al coronavirus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic, che nella giornata di oggi compie 39 anni.

Ibra ieri ha postato un video mentre corre sul tapis roulant: “Questo animale non può essere addomesticato”. Lo svedese è da nove giorni rinchiuso in isolamento domiciliare in zona Porta Nuova, anche se è asintomatico.

Ibrahimovic in questo momento sta soffrendo dal punto di vista emotivo, visto che vorrebbe aiutare i suoi compagni di squadra. Ieri ha seguito la partita del Milan in Europa League, ma intanto il nuovo tampone ha dato nuovamente esito positivo. Prima di poter tornare in campo, Zlatan deve concludere le due settimane di quarantena e risultare negativo a due tamponi consecutivi.

L’obiettivo di Ibrahimovic è quello di tornare nel derby contro l’Inter, in programma il 17 ottobre dopo la sosta. Non sarà facile e non sarà scontato. Intanto domani il Milan dovrà fare ancora a meno di lui contro lo Spezia. Bisogna stringere i denti.

