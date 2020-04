Milan, la fascia destra è un rebus: Conti e Calabria cercano la luce

NEWS MILAN – Come vi abbiamo raccontato questa mattina, la Gazzetta dello Sport si è soffermata su Theo Hernandez, che, in pochi mesi, ha dimostrato di essere un vero e proprio tesoro per il Milan: acquistato da Real Madrid per venti milioni di euro, ora vale almeno il doppio.

Non c’è però solo la fascia sinistra. Sulla destra, infatti, ci sono Andrea Conti e Davide Calabria. Sulla carta è un ottimo ballottaggio, essendo due calciatori giovani e con ampi margini di miglioramento, tuttavia entrambi hanno fatto fatica ad esprimersi con continuità. Sia il numero 12 e sia il numero 2 hanno alternato alti e soprattutto bassi, visto che la media voto stagione è insufficiente: 5,56 per Conti, 5,26 per Calabria.

Calabria ha iniziato la stagione da titolare con Giampaolo, anche perchè Conti ha pagato ancora i due gravi infortuni al ginocchio che l'hanno tenuto fuori dal terreno di gioco per tantissimo tempo, ma con Pioli le cose sono cambiate. L'ex Atalanta ha scalato le gerarchie, complice qualche brutta prestazione del suo "rivale". Quando il campionato si è interrotto il titolare era Conti, ma parliamo di una situazione ancora non del tutto definita, così come dimostrato i numeri: Andrea ha giocato 1.248 minuti contro i 1.043 di Davide, con entrambi che hanno totalizzato 16 presenze. Insomma, i due non hanno incantato, ma le possibilità di alzare il proprio rendimento ci sono tutte, visto che il potenziale e le qualità dei due terzini sono fuori discussione. Sta a loro dimostrare a Pioli il proprio valore.

