Calciomercato Milan – Tonali, il piano di Gazidis per il calciatore del Brescia

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan vuole Sandro Tonali. Il club rossonero è in ritardo rispetto alle altre squadre di Serie A, ma un tentativo verrà comunque fatto. Gli osservatori del Milan stanno seguendo il centrocampista del Brescia da almeno da un anno e la speranza è quella di riuscire ad anticipare la concorrenza per uno dei talenti in prospettiva più importanti del nostro calcio.

Tonali è seguito da Juventus, Inter e Napoli, ovvero società che hanno una maggiore disponibilità economica e un progetto più avviato. Soprattutto i bianconeri sembrano un ostacolo difficile da superare, ma come detto i rossoneri vogliono provarci. Assicurarsi il centrocampista sarebbe un segnale molto importante, un sussulto in mezzo a tanta confusione. Il Milan conta sulla fede rossonera del calciatore, ma sarà il progetto tecnico a fare la differenza.

Cellino per Tonali chiede oltre 40 milioni di euro, cifra alla quale il Milan può arrivare solo effettuando qualche cessione importante. Lucas Biglia e Jack Bonaventura non rinnoveranno il contratto in scadenza, ma il secondo passo sarà quello di ricavare il 30 milioni dalla cessione di Lucas Paqueta. Il brasiliano, dopo un’annata deludente, vuole rilanciarsi anche in ottica nazionale, e dunque una suo trasferimento sembra quasi scontato. Attenzione anche al futuro di Gianluigi Donnarumma: nel caso in cui fosse ceduto, infatti, una parte dei soldi incassati verrebbero proprio girati per Tonali. Insomma, tutto è possibile, ma di certo la trattativa è tutt’altro che facile. Intanto un centrocampista parla del suo futuro, continua a leggere >>>

