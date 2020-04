Milan, Theo Hernandez ha conquistato tutti: il terzino punta la Francia

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive di Theo Hernandez. Il terzino da diverso tempo si è preso il Milan, ma per il momento viene ignorato dalla nazionale francese. Il motivo? Probabilmente sta pagando qualche errore in passato, ma da quando Maldini l’ha incontrato a Ibiza, è esploso.

L’inizio con Marco Giampaolo non è stato dei migliori: “E’ un po’ indisciplinato tatticamente, va avanti anche quando non deve”, tuttavia Theo Hernandez si è guadagnato un posto fra i francesi che hanno segnato di più in una stagione. Combin, Papin (Pallone d’oro), non giocatori qualunque. In più, se consideriamo il fatto che stiamo parlando di un terzino, allora si può capire perfettamente il valore di Theo Hernandez.

Certo, effettivamente Theo Hernandez deve migliorare in fase difensiva, ma sta migliorando. Arrivato nello scetticismo diffuso, il francese si è dimostrato un grande professionista. In passato ha commesso qualche errore, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha notevoli margini di crescita. San Siro lo ama, è un ragazzo, a volte sbaglia, ma alla gente piace perché non molla mai. Insomma il terzino è un vero e proprio tesoro per il Milan: acquistato da Real Madrid per venti milioni di euro, ora vale almeno il doppio. La prossima sfida è quella di conquistare la Nazionale e giocare da protagonista l’Europeo, rinviato al 2021 per l’emergenza coronavirus. A proposito del Covid-19, la Lega Serie A vuole ripartire. Ecco quando, continua a leggere >>>

