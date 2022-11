Milan, Kjaer sbarca su Netflix: sarà protagonista di una docu-serie

Uno dei calciatori maggiormente cresciuto da quando veste la casacca del Milan è senza ombra di dubbio Simon Kjaer ; l'esperto difensore centrale già in passato aveva giocato in Italia con le maglie di Palermo , Roma e Atalanta sta vivendo una sorta di seconda giovinezza dal momento in cui è arrivato alla corte di Stefano Pioli .

La serie in questione focalizza l'attenzione su alcuni capitani di nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali, seguendoli dietro le quinte e mostrando il loro comportamento in qualità di leader delle rispettive squadre. Un bel riconoscimento per il classe 1989, frutto dei miglioramenti vissuti nelle ultime stagioni e del carisma sempre manifestato sul rettangolo verde.